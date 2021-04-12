ALPACA

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain.

ຊື່ALPACA

ອັນດັບNo.1001

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)8.45%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ151,668,641.60270965

ການສະໜອງສູງສຸດ188,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ151,668,641.60270965

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8067%

ວັນທີອອກ2021-04-12 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ8.60112158,2021-03-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.028934350323913435,2025-04-17

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳAlpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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