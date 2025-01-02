ALCH

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

ຊື່ALCH

ອັນດັບNo.337

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)4.20%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ850,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.85%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.23887932647501248,2025-01-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.014205920209852068,2025-02-25

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳAlchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
ALCH/USDC
Alchemist AI
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ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (ALCH)
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ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDC)
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ຂໍ້ມູນ
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ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
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ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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