AKITAX

Akitavax is a community driven meme based cryptocurrency project that takes different approach on technologies served from other meme coins. Akitavax is not created as a common meme token project; all critical decisions about the project are made by the founders, but it is created as a community meme token project that aims to involve all the enthusiasts to contribute in our social and artistic movement.

ຊື່AKITAX

ອັນດັບNo.7242

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ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ9,240,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.003976431901650502,2022-01-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000000067661243,2025-01-16

Blockchain ສາທາລະນະAVAX_CCHAIN

ແນະນຳAkitavax is a community driven meme based cryptocurrency project that takes different approach on technologies served from other meme coins. Akitavax is not created as a common meme token project; all critical decisions about the project are made by the founders, but it is created as a community meme token project that aims to involve all the enthusiasts to contribute in our social and artistic movement.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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