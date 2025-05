AICORE

AICORE is an innovative token in the BullBear AI ecosystem. It is generated from burning AIBB tokens. AICORE is used to promote AIBB development and can also be used to play AIGAME, buy and sell Exclusive NFT, using transaction fees in AICHAIN Layer-2

ຊື່AICORE

ອັນດັບNo.7921

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ200.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ200.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ27.009606311786392,2023-08-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.09994633597225266,2025-02-03

Blockchain ສາທາລະນະARB

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

