AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

ຊື່AIAT

ອັນດັບNo.463

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.40%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ146,389,462.2952275

ການສະໜອງສູງສຸດ500,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ500,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2927%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.9237842124835582,2024-05-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.21971395869182037,2024-01-18

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳAI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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