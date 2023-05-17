AES

Aree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

ຊື່AES

ອັນດັບNo.6021

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ການສະໜອງສູງສຸດ0

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.024899498212143312,2023-05-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000091078126583374,2024-11-27

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ແນະນຳAree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

ຂະແໜງການ

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