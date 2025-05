ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

ຊື່ABEL

ອັນດັບNo.1328

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,09%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ101 136 128

ການສະໜອງສູງສຸດ225 180 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ121 716 109

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4491%

ວັນທີອອກ2022-04-17 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ1,1 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.5703190389504647,2024-01-12

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.03026414280417002,2024-11-12

Blockchain ສາທາລະນະABEL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

