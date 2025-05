AAVE

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

ຊື່AAVE

ອັນດັບNo.30

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0011%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3,011.07%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ15,143,114.75142629

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ16,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ666.86497857,2021-05-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2020-10-02

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳAave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.