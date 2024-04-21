2MOON

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

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ແນະນຳMOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

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