ຂໍ້ຕົກລົງການບໍລິການ MEXC DEX+
ການອັບເດດຫຼ້າສຸດ: ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2025
A) ສັນຍາບໍລິການ DEX ນີ້ (“ຂໍ້ຕົກລົງ”) ແມ່ນສັນຍາລະຫວ່າງທ່ານ (“ທ່ານ”, “ຂອງທ່ານ” ຫຼື “ຜູ້ໃຊ້”) ແລະ MEXC Global (“ພວກເຮົາ”, “ຂອງພວກເຮົາ”, “ພວກເຮົາ” ຫຼື “MEXC”). ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ DEX ຂອງ MEXC (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ 'DEX') ແລະ ການບໍລິການການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານ mexc.com ຫຼື ເວັບໄຊທ໌ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການໂຕ້ຕອບການຂຽນໂປລແກລມແອັບພລິເຄຊັນ ຫຼື ແອັບພລິເຄຊັນມືຖື (ລວມກັນເອີ້ນວ່າ "ເວທີ").
B) ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນສັນຍານີ້ເສີມສັນຍາຜູ້ໃຊ້, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ສິ່ງພິມອື່ນໆ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ MEXC DEX ຫຼື ການບໍລິການການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງອາດຈະຖືກຈັດພິມໂດຍ MEXC ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ (ເອີ້ນລວມກັນ “ເອກະສານທາງກົດໝາຍ”). ຖ້າເງື່ອນໄຂໃນສັນຍາສະບັບນີ້ແຕກຕ່າງຈາກເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ເງື່ອນໄຂໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ DEX ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການບໍລິການທີ,່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ານຄວນອ່ານຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານກົດຫມາຍທັງຫມົດຢ່າງລະມັດລະວັງ.
C) ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ MEXC DEX ແລະ ການບໍລິການການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ “ການບໍລິການ”), ຖືວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານ, ຕົກລົງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ເງື່ອນໄຂ, ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານກົດໝາຍ (ລວມທັງການແກ້ໄຂໃດໆ ທີ່ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ). ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີກັບຂໍ້ກໍານົດ ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍານີ້ ຫຼື ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ, ທ່ານໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ຢຸດການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງທ່ານທັນທີທັນໃດ. ໂດຍການສືບຕໍ່ໃຊ້ບໍລິການ, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍານີ້ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານກົດຫມາຍທັງຫມົດໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.
D) ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດອຳນາດສະເພາະອາດຈະບໍ່ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ, ເຊິ່ງອາດຮວມເຖິງເກົາຫຼີເໜືອ, ຄິວບາ, ຊູດານ, ຊີເຣຍ, ອີຣານ, ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ສິງກະໂປ, ສະຫະລັດ, ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ, ຮົງກົງ, ພາກພື້ນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຣັດເຊຍຂອງຢູເຄຣນ (ປະຈຸບັນລວມທັງເຂດ Crimea, Donetsk, ແລະ Luhansk), Sevastopol, ແລະ ການາດາ (ນັບລວມເຖິງພາກພື້ນຕ່າງໆ). ບັນຊີລາຍຊື່ຂ້າງເທິງອາດຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງແຕ່ຝ່າຍດຽວໂດຍ MEXC ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
A) ການບໍລິການປະກອບດ້ວຍຕົວລວບລວມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດຊື້ຂາຍບາງປະເພດຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍ blockchain ຕ່າງໆ (“ blockchain ບຸກຄົນທີສາມ”). ເມື່ອປະຕິບັດການບໍລິການ, MEXC ຈະເປັນແພລດຟອມສະແດງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວແທນທີ່ວາງຄໍາສັ່ງຂາຍ ຫຼື ຊື້ ('ຄໍາສັ່ງ') ເມື່ອໄດ້ຮັບການແນະນໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, MEXC ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຄໍາສັ່ງໃດໆຈະຖືກດໍາເນີນການຕາມເວລາ.
B) wallets ດິຈິຕອນອາດຈະມີລັກສະນະການກະຈາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເທກໂນໂລຍີ blockchain ການບໍລິການການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ. ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າ MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບຮັກສາລະຫັດສ່ວນຕົວ ແລະ ຊຸດຄຳສັບເພື່ອກູ້ບັນຊີຂອງທ່ານ. ລະຫັດສ່ວນຕົວ ແລະ ປະໂຫຍກມິນິໂມນິກຂອງທ່ານຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານເຫັນດີ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກວ່າມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວຂອງທ່ານທີ່ຈະຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ MEXC ຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກິດຈະກໍາທັງຫມົດທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນບັນຊີ MEXC ຂອງທ່ານ (ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ, ການປ່ອຍຂໍ້ມູນ ຄລິກອອນໄລນ໌ເພື່ອຍອມຮັບ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຕົກລົງກັບກົດລະບຽບ, ການຕໍ່ອາຍຸຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການຊື້ການບໍລິການອອນໄລນ໌, ແລະ ອື່ນໆ) ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບການດໍາເນີນການທັງຫມົດ ແລະ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເຮັດໂດຍໃຊ້ບັນຊີ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ
C) ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກະເປົາເງິນດິຈິຕອນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອໃຊ້ບໍລິການ MEXC DEX+. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ກະແຈສ່ວນຕົວ ແລະ ປະໂຫຍກຄໍາຊ່ວຍຈໍາຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ທັງ MEXC ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກະເປົາເງິນຂອງທ່ານໄດ້. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວສໍາລັບທຸລະກໍາທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະເປົາເງິນຂອງທ່ານ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການອະນຸມັດ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບຜົນສະທ້ອນທັງຫມົດ.
C) ຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ປາກົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ແນະນໍາຂອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍປັດໃຈຕ່າງໆ, ນີ້ປະກອບມີແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດການຈັດອັນດັບໃນແພຣດຟອມການວິເຄາະຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ coingecko.com. ການປະຕິບັດຊັບສິນດິຈິຕອນກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລາຍການແນະນໍາ. ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮັບຮອງ ຫຼື ສົ່ງເສີມຊັບສິນດິຈິຕອລໃດໆໂດຍຜ່ານລາຍການທີ່ໂດດເດັ່ນໃດໆ. ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະເພີ່ມ, ປ່ຽນແປງ, ປັບປຸງ ຫຼື ລຶບຊັບສິນດິຈິຕອລໃດໆ, ຈາກບັນຊີລາຍຊື່ແນະນໍາໃດໆ ຫຼື ຈາກການບໍລິການຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາ.
E) ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີວ່າທ່ານຈະໃຊ້ບໍລິການເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເທົ່ານັ້ນ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ໃຊ້ການບໍລິການເປັນສື່ກາງສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້. ທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ, ກົດລະບຽບ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຈ້ງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຈັດພີມມາ ແລະ ປັບປຸງໂດຍ MEXC ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ, ລວມທັງແຈ້ງການ, ຂໍ້ແນະນໍາຂັ້ນຕອນການ, ການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດລະບຽບອື່ນໆ.
F) ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ຍອມຮັບວ່າການບໍລິການແມ່ນເປັນສະບັບຕົ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະທົນທຸກ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະຊົດເຊີຍ ຫຼື ຊົດເຊີຍການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານ, ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການຕົ້ນແບບດັ່ງກ່າວ.
A) ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມອາຍແກັສຫຼາຍ. ຄ່າບໍລິການອາຍແກັສທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ Blockchains ພາກສ່ວນທີສາມພາຍໃຕ້ການບໍລິການຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໂດຍທ່ານ.
B) ຄ່າທຳນຽມພິທີການຂອງບຸກຄົນທີສາມ. ອາດມີຄ່າທຳນຽມໂປຣໂຕຄໍບຸກຄົນທີສາມອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານ, ນີ້ປະກອບມີແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດການໂອນຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງທ່ານ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວສຳລັບຄ່າທຳນຽມໂປຣໂຕຄໍຂອງບຸກຄົນທີສາມ. ທັງໝົດນັ້ນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
C) ຄ່າບໍລິການ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າໃນປັດຈຸບັນ MEXC ບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າທໍານຽມໃດໆ (“ຄ່າບໍລິການ”), ແຕ່ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະຄິດຄ່າບໍລິການທ່ານໃນອະນາຄົດ. ພວກເຮົາອາດຈະຮຽກເກັບຄ່າບໍລິການສະເພາະສຳລັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາແກ່ທ່ານ. ຄ່າບໍລິການອາດຈະເປັນເປີເຊັນຂອງຈໍານວນທຸລະກໍາຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານການບໍລິການ. ພວກເຮົາຈະຫັກຄ່າບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາຂອງທ່ານເປັນການຈ່າຍເງິນສໍາລັບການບໍລິການຂອງທ່ານ. ຕາຕະລາງຄ່າບໍລິການໃດໆ ມັນຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນເວທີຂອງພວກເຮົາໃນບາງຄັ້ງຄາວ ແລະ ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີ່ຈະປັບປຸງຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມດັ່ງກ່າວ, ຖ້າມີ, ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.
A) ການບໍລິການນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ແລະ ການຊື້ຂາຍໃນເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍ ແລະ ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ການບໍລິການນີ້, ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
B) ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າເມື່ອທ່ານແລກ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງທ່ານ, ເວລາທີ່ມັນໃຊ້ເວລາສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊັບສິນດິຈິຕອນເຂົ້າໄປໃນກະເປົາເງິນດິຈິຕອນຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ໄດ້ຮັບແລະ ສະແດງຢູ່ໃນກະເປົາເງິນດິຈິຕອນຂອງທ່ານແມ່ນສຸດທ້າຍ. MEXC ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆ, ເປັນຜົນມາຈາກຂ້າງເທິງ.
C) ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆ, ທັງຫມົດນີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດຂອງທ່ານເອງ, ນີ້ປະກອບມີແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການແຈ້ງການທຸລະກໍາ; ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການເຮັດທຸລະກໍາໃນລັກສະນະທັນເວລາຜ່ານການບໍລິການຂອງພວກເຮົາລືມ ຫຼື ຮົ່ວການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພບັນຊີ, ການແຕກລະຫັດຜ່ານ, ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄດ້ຖືກບຸກລຸກ ຫຼື ຖືກແຮັກໂດຍຜູ້ອື່ນ ແລະ/ຫຼື ໃສ່ທີ່ຢູ່ຜິດເພື່ອໂອນ ຫຼື ຮັບຊັບສິນດິຈິຕອນ.
D) ໂດຍການນໍາໃຊ້ການບໍລິການໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ MEXC ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສະທ້ອນ ແລະ ຫນີ້ສິນທັງຫມົດທີ່ເກີດຈາກການເຮັດທຸລະກໍາໃດໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບ MEXC. ທັງ MEXC ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງມັນຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ຫຼື ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
E) ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະ ນໍາໃຊ້ blockchains ຂອງບຸກຄົນທີສາມ. MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆ ທັງຫມົດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນໍາໃຊ້ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຂອງ Blockchains ບຸກຄົນທີສາມ. MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆເກີດຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກຊ່ອງຫວ່າງຂອງສັນຍາ; ເຫດການແຮກ; ການລະງັບ; ການຢຸດເຊົາ, ຫຼື ການຢຸດເຊົາທຸລະກິດ; ການລົ້ມລະລາຍ; ການລະງັບທີ່ຜິດປົກກະຕິ; ຫຼື ການຢຸດເຊົາການດໍາເນີນການ Blockchain ບຸກຄົນທີສາມ; ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆ ທັງຫມົດທີ່ທ່ານອາດຈະປະສົບເປັນຜົນມາຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການສູນເສຍໃດໆ, ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆ ທີ່ອາດຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນກະເປົາເງິນດິຈິຕອນຂອງທ່ານອາດຈະສູນເສຍຢ່າງຖາວອນ.
F) ການບໍລິການອາດຈະປະກອບດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຫນ້າທີ່ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ (“ເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ”) ແລະແອັບພລິເຄຊັນ (“ແອັບພລິເຄຊັນຂອງບຸກຄົນທີສາມ”) ຫຼື ສະແດງ, ປະກອບ ຫຼື ສ້າງເນື້ອຫາ, ຂໍ້ມູນ, ບໍລິການ, ແອັບພລິເຄຊັນ ຫຼື ສື່ຈາກຂອງບຸກຄົນທີສາມໃດໆ. (“ສື່ຂອງບຸກຄົນທີສາມ”) ມີຢູ່ໃນຮູບແບບອື່ນ. ການເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊທ໌ບຸກຄົນທີສາມຢູ່ໃນການບໍລິການບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າ MEXC ຮັບຮອງໃດໆຂອງຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິການ, ຂໍ້ມູນ, ແລະ ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນນັ້ນ ແລະ MEXC ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ. ເມື່ອທ່ານຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບພລິເຄຊັນຂອງບຸກຄົນທີສາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ເຕືອນທ່ານວ່າທ່ານໄດ້ອອກຈາກການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະເງື່ອນໄຂ (ລວມທັງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ/ແຈ້ງການ) ຂອງເວັບໄຊທ໌ອື່ນ ຫຼື ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ. ເວັບໄຊທ໌ບຸກຄົນທີສາມ, ແອັບພລິເຄຊັນບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ສື່ພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC ແລະ ອາດຈະເປັນ "ເປີດ" ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ, ແອັບພລິເຄຊັນບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ສື່ມວນຊົນຂອງບຸກຄົນທີສາມ. MEXC ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພາກສ່ວນທີສາມພຽງແຕ່ເປັນການສະດວກສະບາຍ ແລະ ຈະບໍ່ທົບທວນ, ອະນຸມັດ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ, ຮັບປະກັນ, ຫຼື ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃດໆ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງບຸກຄົນທີສາມ; ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ວັດສະດຸຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ, ແອັບພລິເຄຊັນພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ສື່ມວນຊົນຂອງບຸກຄົນທີສາມຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ. MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆເກີດຂຶ້ນຈາກການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແລະ ການບໍລິການບຸກຄົນທີສາມຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກບຸກຄົນທີສາມ. MEXC ແລະ ແຕ່ລະເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງບຸກຄົນທີສາມແມ່ນນິຕິບຸກຄົນເອກະລາດ ແລະ ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະບໍ່ສ້າງຮູບແບບອົງການ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫຼື ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງຝ່າຍຕ່າງໆ. MEXC ແລະ ແຕ່ລະເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງບຸກຄົນທີສາມແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງທັງຫມົດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ການຂັດແຍ້ງທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການປະຕິບັດຂອງສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງພວກເຂົາ.
G) ຄວາມຜິດພາດຂອງ blockchain ຂອງບຸກຄົນທີສາມ. ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າຖ້າ MEXC ຫຼື Blockchain ບຸກຄົນທີສາມໃດໆ ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືການບໍລິການຖືກລົບກວນເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ສ້າງຄໍາສັ່ງ ຫຼື ປະຕິບັດການດໍາເນີນງານ ຫຼື ທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດລະບົບຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ຄວາມລ່າຊ້າ, ການຂັດຂວາງ, ຫຼື ຄວາມບໍ່ຕອບສະຫນອງ, ການຕອບໂຕ້ຂອງລະບົບຊັກຊ້າ ຫຼື ສະຖານະການທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ/ຫຼື ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອື່ນໆ, MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆ. ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່:
- blockchains ຂອງບຸກຄົນທີສາມຖືກລະງັບໄວ້, ຢຸດ ແລະ / ຫຼື ຢຸດທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປິດລົງ ແລະ / ຫຼື ຖືກລະງັບໄວ້ ຫຼື ຢຸດເຊົາການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າຜິດປົກກະຕິ;
- ການລະງັບການບໍລິການເນື່ອງຈາກການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ປະກາດໂດຍ MEXC ຫຼື Blockchain ຂອງບຸກຄົນທີສາມ
- ລະບົບລົ້ມເຫລວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ;
- ເຫດການບັງເອີນ) ນໍາໄປສູ່ການລະງັບການນໍາໃຊ້ Blockchain ຂອງບຸກຄົນທີສາມ;
- ການຂັດຂວາງ ຫຼື ການຊັກຊ້າຂອງການບໍລິການ Blockchain ບຸກຄົນທີສາມທີ່ເກີດຈາກການແຮັກໄວຣັສຄອມພິວເຕີ, ການປັບຕົວດ້ານວິຊາການ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫລວ ການຍົກລະດັບເວັບໄຊທ໌, ບັນຫາທະນາຄານ, ການປິດຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກກົດຫມາຍຫຼື ລະບຽບການຂອງລັດ, ແລະ ອື່ນໆ;
- ການຂັດຂວາງການບໍລິການຂອງບຸກຄົນທີສາມ Blockchain ຫຼື ຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເກີດຈາກລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງມັນເສຍຫາຍ, ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ;
- ການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກບັນຫາດ້ານວິຊາການທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນ ຫຼື ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາ;
- ການສູນເສຍຄວາມເສຍຫາຍໂດຍທ່ານ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມໃດໆທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ຄວາມຊັກຊ້າຂອງບຸກຄົນທີສາມ;
- ການສູນເສຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກທ່ານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ແລະ / ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະບານ.
- ການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຮັບຄວາມທຸກເນື່ອງຈາກເຫດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ເກີດຈາກສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ແລະ/ຫຼື ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.
ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າເຫດຜົນຂ້າງເທິງນີ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາ, ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ການຂັດຂວາງຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານະການຜິດປົກກະຕິອື່ນໆ ນັ້ນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຮັບຮູ້ວ່າຄໍາຖະແຫຼງການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຢູ່ໃນນີ້ບໍ່ແມ່ນແລະ ບໍ່ສາມາດຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຫຼື ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. MEXC ອາດຈະປະຕິເສດການດໍາເນີນການຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການຕົວຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າ MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆ ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
ຄໍາເຕືອນພິເສດ: ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທັງຫມົດຕົວທ່ານເອງ, ປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນຂອງການສູນເສຍການລົງທຶນທັງຫມົດຂອງທ່ານ. ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຄໍານຶງເຖິງສະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງກ່ອນທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍຂອບໃດໆ ແລະ ທ່ານຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການລົງທຶນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ. ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລ ຫຼື ການສູນເສຍໃນເວລາທີ່ການຊື້ຂາຍໃນຂອບໃນຊັບສິນດິຈິຕອນ. ການເຕືອນໄພຄວາມສ່ຽງໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ບໍ່ໄດ້ລະບຸຄວາມສ່ຽງທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ຂາຍຂອບຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນ. ທ່ານໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ແລະ ຢ່າລືມວ່າການລົງທຶນດັ່ງກ່າວສາມາດມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ລົງທຶນຢ່າງລະມັດລະວັງ.
A) ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າການໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນການປະພຶດແບບສະໝັກໃຈທັງໝົດຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການທາງເສດຖະກິດຂອງທ່ານເອງ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທັງສອງຢ່າງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຮົາ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມໃນລັກສະນະໃດກໍ່ຕາມ.
B) ການດໍາເນີນການທັງຫມົດໂດຍພວກເຮົາຕໍ່ກັບທ່ານຈະຖືກປະຕິບັດໃນລັກສະນະ "ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດງານເທົ່ານັ້ນ", "ບໍ່ເປັນທາງການ" ແລະ "ເປັນ" ທ່ານຕ້ອງອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນເອກະລາດຂອງທ່ານສໍາລັບການລົງທຶນຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານບໍ່ມີສິດທີ່ຈະຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດທຸລະກໍາໃດໆ. MEXC ບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການລົງທຶນໃດໆ.
A) MEXC ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຂອງການບໍລິການ ແລະ ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບຄວາມສົມບູນຂອງທ່ານເອງເມື່ອໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເກີດຈາກຄວາມສ່ຽງໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງທ່ານຈະຖືກຮັບຜິດຊອບໂດຍທ່ານແຕ່ຜູ້ດຽວ ແລະ MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສູນເສຍໃນເວລາທີ່ການຊື້ຂາຍ DEX ແລະທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ສໍາລັບການສູນເສຍທັງຫມົດດັ່ງກ່າວ.
B) ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າທ່ານຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນີ້ສິນ, ການສູນເສຍ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ, ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກພວກເຮົາທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະໃດໆຂອງທ່ານ, ລວມທັງອັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານຂອງ MEXC ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ກົດລະບຽບ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆ, ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຂອງທ່ານຂອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາທີ່ພວກເຮົາອາດຈະປະກາດເປັນບາງຄັ້ງ.
C) ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານກ່ຽວກັບການສູນເສຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທີ່ທ່ານປະສົບຍ້ອນຄວາມບໍ່ສາມາດໃດໆໂດຍການເຮັດທຸລະກໍາ ຫຼື ສາເຫດໃດໆນອກເໜືອຈາກການຄວບຄຸມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງພວກເຮົາແລະ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ເກີນການຄວບຄຸມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນ.
D) ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຂອງ MEXC ຈະບໍ່ເກີນຄ່າທຳນຽມທີ່ MEXC ໄດ້ຮັບຈາກທ່ານ.
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແມ່ນຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການແປພາສາໃນພາສາອື່ນຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ອາດຈະມີຢູ່, ການແປພາສາດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ທັນສະໄໝ ຫຼື ສໍາເລັດ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານເຫັນດີວ່າໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງສະບັບພາສາອັງກິດຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ສະບັບແປອື່ນໆຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະຖືເອົາສັນຍາສະບັບພາສາອັງກິດມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ເໜືອກວ່າ.