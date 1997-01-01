MEXC MasterCard
ມາສະໝັກບັດ MEXC MasterCard ແລະຕື່ມເງິນດ້ວຍຍອດເງິນ crypto ຂອງທ່ານ
ການບໍລິໂພກທົ່ວໂລກ
ໃຊ້ມັນສໍາລັບການຊື້ເຄື່ອງອອນໄລນ໌ທົ່ວໂລກຂອງທ່ານ
ຕື່ມເງິນດ້ວຍຍອດເງິນຄຣິບໂຕຂອງທ່ານໃນທຸກເວລາ
ສ້າງບັດໃນພຽງແຕ່ 3 ຂັ້ນຕອນ
ສະໝັກອອນໄລນ໌
ເພື່ອສະຫມັກຂໍເອົາ MasterCard ອອນໄລນ໌ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ MEXC, ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດ KYC ຂັ້ນສູງ ແລະ ໃຫ້ຫນັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ຮູບຖ່າຍສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
ເປີດໃຊ້ອອນໄລນ໌
ຫຼັງຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ MEXC MasterCard ຂອງທ່ານອອນໄລນ໌ ແລະ ຕື່ມເງິນໃສ່ບັດຜ່ານບັນຊີ MEXC ຂອງທ່ານ.
ບັດແມ່ນກຽມພ້ອມແລ້ວ
ບັດ MEXC MasterCard ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກເປີດໃຊ້ແລ້ວ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ບັດ MEXC MasterCard ສໍາລັບການບໍລິໂພກ.
ຂໍ້ດີ
ງ່າຍກວ່າ
ການສະຫມັກອອນໄລນ໌, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນັດຫມາຍ.
ບັດ virtual ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ທັນທີ.
ປອດໄພກວ່າ
3D Secure (3DS) ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການເຮັດທຸລະກໍາຂອງທ່ານ.
ຮັບການແຈ້ງເຕືອນແບບສົດໆໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານສຳລັບແຕ່ລະທຸລະກຳ, ແລະ ຮູ້ຈັກກະແສເງິນຂອງເຈົ້າຢູ່ສະ ເໝີ
ສະດວກກວ່າ
ບັດນີ້ຮອງຮັບການຊື້ເຄື່ອງອອນໄລນ໌ທົ່ວໂລກຜ່ານເຄືອຂ່າຍ MasterCard.