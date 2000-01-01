ຜົນປະໂຫຍດ
ຮັບປະກັນຂອງລາງວັນປະຈໍາເດືອນ
ຢູ່ຢ່າງຫ້າວຫັນ, ປະກາດໂຄສະນາ ແລະ ສະຫນອງສະພາບຄ່ອງໃນລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ. ຮັບການຊໍາລະ USDT ຄົງທີ່ທຸກໆເດືອນໂດຍອີງຕາມປະສິດທິພາບຂອງທ່ານ.
ເພີ່ມການເບິ່ງເຫັນ
ໄດ້ຮັບການຈັດວາງບູລິມະສິດໃນຕະຫຼາດ P2P ເພື່ອເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງຄໍາສັ່ງແລະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.
ສະຫນັບສະຫນູນບັນຊີສະເພາະ
ຕິດຕໍ່ຕົວແທນ MEXC ພາກພື້ນຂອງທ່ານໂດຍກົງສໍາລັບການປະຖົມນິເທດ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນ.
ວິທີການຫາເງິນ
ຮັກສາມັນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ຮັກສາການໂຄສະນາຂອງທ່ານໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ, ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງເພື່ອປົດລັອກການຈ່າຍເງິນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ເພີ່ມກິດຈະກໍາ
ຢູ່ໃນອອນໄລນ໌ເປັນປົກກະຕິເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບການໂຄສະນາຂອງທ່ານ.
ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງການໂຄສະນາ
ສະເຫນີລາຄາທີ່ດີກວ່າເພື່ອດຶງດູດຜູ້ຊື້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກະຕຸ້ນການຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເພີ່ມອັດຕາຄວາມສໍາເລັດ
ຮັກສາເວລາຕອບສະຫນອງໄວ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້.
ຍິ່ງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍເທົ່າໃດ, ທ່ານກໍຈະມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສູງເຖິງ 1,000 USDT ຕໍ່ເດືອນ, ແລະ ຈໍານວນລາງວັນສຸດທ້າຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຕະຫຼາດ ແລະ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບ.
ໃຜສາມາດສະຫມັກໄດ້?
ຜູ້ຊື້ຂາຍ P2P ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຊອກຫາວິທີສ້າງລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນທີ່ໝັ້ນຄົງໂດຍການປະກາດໂຄສະນາເປັນປະຈໍາບໍ?
ພໍ່ຄ້າໃນການແລກປ່ຽນອື່ນໆ ຊອກຫາການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ
ຜູ້ປະກອບການສ່ວນບຸກຄົນ ພ້ອມທີ່ຈະໄປຈາກຜູ້ຮັບໄປຫາຜູ້ສ້າງ ແລະ ເລີ່ມສ້າງລາຍໄດ້ຈາກກິດຈະກໍາການໂຄສະນາແລ້ວບໍ?
ຄູ່ຮ່ວມງານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ ຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ເທິງເຮືອ ແລະ ຂັບການຈະລາຈອນທາງອິນຊີເຂົ້າໄປໃນລະບົບນິເວດ P2P ຂອງພວກເຮົາ
ພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນສ້າງລາຍໄດ້ກັບ MEXC ແລ້ວບໍ?
ມັນເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດ?
1
ການສະໝັກ
ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແບບຟອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ແລະ ຄັດຕິດຫຼັກຖານສະແດງຂອງກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍຈາກເວທີອື່ນໆ, ລວມທັງປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ຊ່ວຍພວກເຮົາປະເມີນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານ.
ການສະໝັກ
2
ການກວດສອບໃບສະໝັກ
ທີມງານຂອງພວກເຮົາທົບທວນຄືນການຍື່ນສະເຫນີເປັນປະຈໍາອາທິດ. ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງການ, ພຽງແຕ່ຈໍານວນຈໍາກັດຂອງພໍ່ຄ້າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບແຕ່ລະຕະຫຼາດເພື່ອຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງລາງວັນ.
3
ຍອມຮັບ ແລະ Onboard
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນເປັນປະຈໍາອາທິດ. ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງໂຄງການ, ການເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈໍາກັດຈໍານວນຈໍາກັດຂອງພໍ່ຄ້າໃນແຕ່ລະພາກພື້ນ.
4
ເລີ່ມສ້າງລາຍໄດ້
ເລີ່ມການປະກາດໂຄສະນາແບບປົກກະຕິ, ລາຄາສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ເພື່ອຍັງຄົງມີສິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຮາງວັນສະພາບຄ່ອງປະຈຳເດືອນຂອງທ່ານ.
ສຳຫຼວດໂຄງການຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງ MEXC
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນຂອງ MEXC ໂດຍກົງ.