ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງ MEXC
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍຜູ້ຊື້ຂາຍ P2P ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທົ່ວໂລກທີ່ໃຫ້ອໍານາດ MEXC.
ສະໝັກດຽວນີ້
ໂຄງການພິເສດສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ P2P ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ
ປະກາດການໂຄສະນາການແຂ່ງຂັນ, ຮັກສາສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດ, ແລະ ສົ່ງເສີມລະບົບນິເວດ MEXC ເພື່ອປົດລັອກລາງວັນປະຈໍາເດືອນທີ່ຮັບປະກັນ.
ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ P2P ຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາ
ຮັບໄດ້ສູງສຸດ 1,000 USDT ລາງວັນປະຈໍາເດືອນສໍາລັບການສະຫນອງສະພາບຄ່ອງໃນ MEXC P2P.
ຜົນປະໂຫຍດ
ຮັບປະກັນຂອງລາງວັນປະຈໍາເດືອນ
ຢູ່ຢ່າງຫ້າວຫັນ, ປະກາດໂຄສະນາ ແລະ ສະຫນອງສະພາບຄ່ອງໃນລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ. ຮັບການຊໍາລະ USDT ຄົງທີ່ທຸກໆເດືອນໂດຍອີງຕາມປະສິດທິພາບຂອງທ່ານ.
ເພີ່ມການເບິ່ງເຫັນ
ໄດ້ຮັບການຈັດວາງບູລິມະສິດໃນຕະຫຼາດ P2P ເພື່ອເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງຄໍາສັ່ງແລະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ.
ສະຫນັບສະຫນູນບັນຊີສະເພາະ
ຕິດຕໍ່ຕົວແທນ MEXC ພາກພື້ນຂອງທ່ານໂດຍກົງສໍາລັບການປະຖົມນິເທດ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນ.
ວິທີການຫາເງິນ
ຮັກສາມັນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ຮັກສາການໂຄສະນາຂອງທ່ານໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ, ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງເພື່ອປົດລັອກການຈ່າຍເງິນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ເພີ່ມກິດຈະກໍາ
ຢູ່ໃນອອນໄລນ໌ເປັນປົກກະຕິເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບການໂຄສະນາຂອງທ່ານ.
ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງການໂຄສະນາ
ສະເຫນີລາຄາທີ່ດີກວ່າເພື່ອດຶງດູດຜູ້ຊື້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກະຕຸ້ນການຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເພີ່ມອັດຕາຄວາມສໍາເລັດ
ຮັກສາເວລາຕອບສະຫນອງໄວ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້.
ຍິ່ງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍເທົ່າໃດ, ທ່ານກໍຈະມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສູງເຖິງ 1,000 USDT ຕໍ່ເດືອນ, ແລະ ຈໍານວນລາງວັນສຸດທ້າຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຕະຫຼາດ ແລະ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບ.
ໃຜສາມາດສະຫມັກໄດ້?
ຜູ້ຊື້ຂາຍ P2P ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຊອກຫາວິທີສ້າງລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນທີ່ໝັ້ນຄົງໂດຍການປະກາດໂຄສະນາເປັນປະຈໍາບໍ?
ພໍ່ຄ້າໃນການແລກປ່ຽນອື່ນໆ ຊອກຫາການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ
ຜູ້ປະກອບການສ່ວນບຸກຄົນ ພ້ອມທີ່ຈະໄປຈາກຜູ້ຮັບໄປຫາຜູ້ສ້າງ ແລະ ເລີ່ມສ້າງລາຍໄດ້ຈາກກິດຈະກໍາການໂຄສະນາແລ້ວບໍ?
ຄູ່ຮ່ວມງານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ ຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ເທິງເຮືອ ແລະ ຂັບການຈະລາຈອນທາງອິນຊີເຂົ້າໄປໃນລະບົບນິເວດ P2P ຂອງພວກເຮົາ
ພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນສ້າງລາຍໄດ້ກັບ MEXC ແລ້ວບໍ?
ສະໝັກເປັນຫຸ້ນສ່ວນດ້ານສະພາບຄ່ອງ
ມັນເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດ?
1
ການສະໝັກ
ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແບບຟອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ແລະ ຄັດຕິດຫຼັກຖານສະແດງຂອງກິດຈະກໍາການຊື້ຂາຍຈາກເວທີອື່ນໆ, ລວມທັງປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ຊ່ວຍພວກເຮົາປະເມີນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານ.
ການສະໝັກ
2
ການກວດສອບໃບສະໝັກ
ທີມງານຂອງພວກເຮົາທົບທວນຄືນການຍື່ນສະເຫນີເປັນປະຈໍາອາທິດ. ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງການ, ພຽງແຕ່ຈໍານວນຈໍາກັດຂອງພໍ່ຄ້າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບແຕ່ລະຕະຫຼາດເພື່ອຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງລາງວັນ.
3
ຍອມຮັບ ແລະ Onboard
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນເປັນປະຈໍາອາທິດ. ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງໂຄງການ, ການເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈໍາກັດຈໍານວນຈໍາກັດຂອງພໍ່ຄ້າໃນແຕ່ລະພາກພື້ນ.
4
ເລີ່ມສ້າງລາຍໄດ້
ເລີ່ມການປະກາດໂຄສະນາແບບປົກກະຕິ, ລາຄາສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ເພື່ອຍັງຄົງມີສິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຮາງວັນສະພາບຄ່ອງປະຈຳເດືອນຂອງທ່ານ.
ສຳຫຼວດໂຄງການຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງ MEXC
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນຂອງ MEXC ໂດຍກົງ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ