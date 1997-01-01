ຊື້ດ່ວນ
ຈໍານວນ
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
USDT
ລາຄາອ້າງອີງ:
ບັດທະນາຄານ:
ເພີ່ມບັດ
ກະລຸນາເຊື່ອມຕໍ່ບັດເດບິດ/ເຄຣດິດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ
ຕົກລົງ
ທ່ານກໍາລັງຢ້ຽມຢາມບໍລິການ Fiat ທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ Oceanblue Fintech UAB. ໂດຍການຄລິກ "ຊື້ດຽວນີ້", ສະແດງວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານແລະຕົກລົງເຫັນດີກັບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງ Oceanblue Fintech UAB.
ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?
  • ເຮັດສໍາເລັດ KYC ຂັ້ນສູງ ແລະ ການຢັ້ງຢືນເພີ່ມເຕີມ
    ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນຂ້າງເທິງເພື່ອໃຊ້ການບໍລິການບັດເດບິດ / ເຄຣດິດ
    KYC
  • ການເຊື່ອມໂຍງບັດເຕັມ
    ເມື່ອໃຊ້ບໍລິການບັດເຄຣດິດ/ເດບິດ, ທ່ານຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ບັດທະນາຄານຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເຮັດທຸລະກໍາ
    ເຊື່ອມຕໍ່ດຽວນີ້
  • ວາງຄໍາສັ່ງ
    ໄດ້ຮັບໃບສະເຫນີລາຄາຈາກລະບົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຊື້ຂາຍເພື່ອເຮັດທຸລະກໍາສໍາເລັດ
  • ທຸລະກຳສຳເລັດແລ້ວ
    ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງທ່ານ. ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດອະນາຄົດໄດ້!
    Futures
ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ
ຂິດຈຳກັດການຖອນເງິນ T+N
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາສົ່ງ ປີ້ OTC ສໍາລັບການສອບຖາມ.