ກາຍເປັນເທຣດເດີທີ່ຢັ້ງຢືນແລ້ວ

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ, ດຶງດູດຄໍາສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ

ເວັບຮ້ານຄ້າ

ເວັບຮ້ານຄ້າສະເໜີເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍເພີ່ມເຕີມ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການໂຄສະນາ ແລະ ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ປ້າຍທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ

ປ້າຍທີ່ຢັ້ງຢືນເປັນເອກະລັກຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ຊື່ຫຼິ້ນ P2P ຂອງທ່ານເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານ.
ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ອຸທິດຕົນ

ຊ່ອງທາງການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ອຸທິດຕົນມີໃຫ້ 24/7 ເພື່ອໃຫ້ຄໍາຕອບ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານຢ່າງທັນເວລາ.

ການປຽບທຽບຜົນປະໂຫຍດ

ຜູ້ຂາຍໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວ
ຜູ້ໃຊ້ປົກກະຕິ

ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານ

ເຜີຍແຜ່ການໂຄສະນາຂາຍ
ເຜີຍແຜ່ການໂຄສະນາຊື້
ການສະແດງໂຄສະນາທີ່ເນັ້ນໃສ່
ປ້າຍພິເສດ
ການບໍລິການລູກຄ້າ
ບູລິມະສິດ
ພື້ນຖານ

ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

ເວັບຮ້ານຄ້າ
ການໂຄສະນາທີ່ໂດດເດັ່ນ

ຈໍາກັດການຊື້ຂາຍ

ໝາຍເລກຂອງການໂຄສະນາທີ່ຊື້ (ຕໍ່ Fiat/ຄຣິບໂຕ)
5
2
ໝາຍເລກຂອງການໂຄສະນາທີ່ຂາຍ (ຕໍ່ Fiat/ຄຣິບໂຕ)
5
2
ຈໍານວນສູງສຸດຕໍ່ການໂຄສະນາ
$100,000
$10,000
ຈໍານວນຄໍາສັ່ງຊື້ທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນທັງໝົດ
20
5

ເພື່ອສະຫມັກຂໍເອົາສະຖານະພາບການຄ້າ, ຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ໄປນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງກ່ອນ:

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜູ້ຂາຍ, ກະລຸນາເບິ່ງ[MEXC P2P Merchant Recruitment Announcement]
ການຢັ້ງຢືນ SMS
ການຢັ້ງຢືນອີເມວ
KYC ຂັ້ນສູງ
ແຈ້ງການສໍາຄັນ: ການຍື່ນໃບສະໝັກບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການອະນຸມັດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະບວນການທົບທວນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການຂອງກິດຈະກໍາການຄ້າ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງແພລດຟອມ. ການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂັ້ນຕ່ໍາຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການຍອມຮັບ. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃດໆ, ໃນກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງ, ລ້າງການຊື້ຂາຍ ຫຼື ການລະເມີດນະໂຍບາຍຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ສິດ​ໃນ​ທັນ​ທີ. ຂັ້ນຕອນການກວດສອບສາມາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 7 ມື້ເຮັດວຽກ.

ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ

ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນ KYC ຂັ້ນສູງ?

ເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າທີ່ປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ເພື່ອຮັກສາລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງຂອງ MEXC P2P, ຜູ້ສະຫມັກຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດຂະບວນການກວດສອບ KYC ຂັ້ນສູງ.