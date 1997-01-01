bannerວຽກງານຜູ້ໃຊ້ P2P ໃໝ່

ປົດລັອກ 20 USDT ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

ກິດຈະກໍາໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ
ກິດຈະກໍາໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ
ວຽກງານການຈັດຊື້ P2P

3
USDT

ສໍາເລັດການຊື້ P2P ຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ

ປະຕິບັດຕາມການສອນ ແລະ ເຮັດການຊື້ P2P ທໍາອິດຂອງທ່ານໃຫ້ສໍາເລັດໃນຈໍານວນໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອຮັບໂບນັດ 3 USDT Futures.

8
USDT

ສະສົມ 100 USDT ໃນການຊື້ P2P

ສະສົມມູນຄ່າການຊື້ຢ່າງໜ້ອຍ 100 USDT P2P ພາຍໃນ 7 ວັນຂອງການຊື້ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ເພື່ອຮັບໂບນັດ 8 USDT Futures.

ພາລະກິດການຄ້າ

1
USDT

ສໍາເລັດ Spot Trade ທໍາອິດຂອງທ່ານ

ວາງ Spot Trade ດ້ວຍຈໍານວນໃດກໍໄດ້ເພື່ອຮັບໂບນັດ 1 USDT Futures.

3
USDT

ສໍາເລັດການຊື້ຂາຍ Futures ຄັ້ງທໍາອິດ

ສໍາເລັດການຊື້ຂາຍ Futures ດ້ວຍຈໍານວນໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອຮັບໂບນັດ Futures3 USDT.

ການເຮັດວຽກທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ

5
USDT

ເຊີນເພື່ອນມາແບ່ງປັນລາງວັນ

ເຊີນໝູ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ MEXC. ຖ້າເພື່ອນຂອງເຈົ້າສະສົມ 100 USDT ມູນຄ່າຂອງການຊື້ P2P ພາຍໃນ 7 ມື້ຂອງການລົງທະບຽນ, ທ່ານ ແລະ ໝູ່ຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂບນັດ 5 USDT Futures.

10,000
USDT

[ຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ] ແບ່ງປັນ 10,000 USDT

ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ມີໂອກາດທີ່ຈະຊະນະສ່ວນແບ່ງຂອງລາງວັນທັງຫມົດຂອງ 10,000 USDT ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.

ກົດລະບຽບເຫດການ

  1. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ເຮັດສໍາເລັດວຽກງານໂດຍການຄລິກໃສ່ປຸ່ມສີຟ້າສໍາລັບແຕ່ລະວຽກງານ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ສໍາ​ເລັດ​ພາ​ລະ​ກິດ​ໄດ້​ທຸກ​ເວ​ລາ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ເພື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງ​ວັນ​. ວິທີການອື່ນໃນການເຮັດສຳເລັດໜ້າວຽກໃດໜຶ່ງຈະຖືກຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
  2. ພຽງແຕ່ການຊື້ຂາຍໃນ RUB, VND, UAH, INR ແລະ MYR ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນເຫດການນີ້.
  3. ລາງວັນຈະຖືກແຈກຢາຍທຸກອາທິດພາຍໃນ 14 ມື້ຫຼັງຈາກສໍາເລັດພາລະກິດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກວດສອບໂບນັດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ໄປທີ່ [Wallet] - [Futures] ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບ.
  4. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງ [Trading Task] ເພື່ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບລາງວັນ [P2P Buy Crypto Task].
  5. ເງິນໂບນັດສາມາດຖືກໃຊ້ສໍາລັບການຊື້ຂາຍ Futures ເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນກໍາໄລທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຊື້ຂາຍໂດຍໃຊ້ໂບນັດສາມາດຖອນໄດ້, ແຕ່ໂບນັດບໍ່ສາມາດຖອນໄດ້.
  6. ໂບນັດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນການຄ້າ ແລະ ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊົດເຊີຍຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍ, ຄ່າ​ທໍາ​ນຽມ​ທຶນ ຫຼື ການສູນເສຍໃນການຊື້ຂາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.
  7. ໂບນັດຈະໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 30 ມື້. ໂບນັດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈະຖືກຖອນຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອໝົດອາຍຸ. ກະລຸນາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານການຊໍາລະເງິນທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງນີ້.
  8. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ MEXC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ການລະເມີດໃນລະຫວ່າງເຫດການ, ລວມທັງການສ້າງບັນຊີຫຼາຍບັນຊີ, ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼື ກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງທາງກົດໝາຍ, ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
  9. MEXC ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍເງື່ອນໄຂ ແລະ ແກ້ໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.