ປະຕິບັດຕາມການສອນ ແລະ ເຮັດການຊື້ P2P ທໍາອິດຂອງທ່ານໃຫ້ສໍາເລັດໃນຈໍານວນໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອຮັບໂບນັດ 3 USDT Futures.
ສະສົມມູນຄ່າການຊື້ຢ່າງໜ້ອຍ 100 USDT P2P ພາຍໃນ 7 ວັນຂອງການຊື້ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ເພື່ອຮັບໂບນັດ 8 USDT Futures.
ວາງ Spot Trade ດ້ວຍຈໍານວນໃດກໍໄດ້ເພື່ອຮັບໂບນັດ 1 USDT Futures.
ສໍາເລັດການຊື້ຂາຍ Futures ດ້ວຍຈໍານວນໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອຮັບໂບນັດ Futures3 USDT.
ເຊີນໝູ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ MEXC. ຖ້າເພື່ອນຂອງເຈົ້າສະສົມ 100 USDT ມູນຄ່າຂອງການຊື້ P2P ພາຍໃນ 7 ມື້ຂອງການລົງທະບຽນ, ທ່ານ ແລະ ໝູ່ຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂບນັດ 5 USDT Futures.
ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ມີໂອກາດທີ່ຈະຊະນະສ່ວນແບ່ງຂອງລາງວັນທັງຫມົດຂອງ 10,000 USDT ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.