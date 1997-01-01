ກິດຈະກຳ Easter ງານບຸນເງິນຝາກ
ແຂ່ງຂັນເພື່ອແບ່ງປັນ
6,666 USDT
ຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານ100ທີ່ຝາກຜ່ານບັດ, ການໂອນທະນາຄານ ຫຼື ການຝາກເງິນທົ່ວໄປຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຂອງລາງວັນທັງຫມົດ
ຈຳນວນເງິນຝາກ (USDT)
ຈຳນວນເງິນຝາກຂອງຜູ້ເຊີນ (USDT)
ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່
ຜູ້ໃຊ້ອັນດັບ100 ຕົ້ນຕາມສ່ວນແບ່ງເງິນຝາກສະສົມ
6,666 USDT
(10% ຂອງຍອດເງິນຝາກຂອງຜູ້ເຊີນຈະຖືກນັບໃສ່ຄະແນນກະດານຈັດອັນດັບຂອງທ່ານ)
ມີລາງວັນພິເສດເພີ່ມເຕີມ
ມີລາຍໄດ້ 0 USDT ສໍາລັບຜູ້ຖືກເຊີນແຕ່ລະຄົນ, ເຖິງ 0 USDT.
ກະດານຈັດອັນດັບເງິນຝາກສະສົມ
ອັນດັບ
UID
ຈຳນວນເງິນຝາກ (USDT)
ຈຳນວນເງິນຝາກຂອງຜູ້ເຊີນ (USDT)
ລາງວັນ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ກົດລະບຽບເຫດການ
1.
ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຜູ້ຊະນະຜ່ານທາງອີເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງ
2.
ການມີສິດຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຫຼັງຈາກເຫດການສິ້ນສຸດລົງ. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບລາງວັນ.
3.
ພຽງແຕ່ຝາກຜ່ານບັດທະນາຄານ/ບັດເຄຣດິດເທົ່ານັ້ນ, ໂອນທະນາຄານ ຫຼື ຫນ້າທີ່ເງິນຝາກທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍານີ້.
4.
ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນສໍາລັບ MEXC ຄັ້ງທໍາອິດຫຼັງຈາກເຫດການເລີ່ມຕົ້ນ.
5.
ຈຳນວນເງິນຝາກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ເຊີນທີ່ເຮັດດ້ວຍບັດທະນາຄານ/ບັດເຄຣດິດ, ໂອນທະນາຄານ ຫຼື ຫນ້າທີ່ເງິນຝາກທົ່ວໄປ, ມັນຈະຖືກປ່ຽນເປັນມູນຄ່າ USDT ທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃນເວລາເງິນຝາກ ແລະ ມັນນັບໃສ່ຄະແນນກະດານຈັດອັນດັບຂອງທ່ານ.
6.
MEXC ຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃດໆເຊັ່ນ: ສະຄຣິບ, ບັອດ, ການປະຕິບັດຊ້ໍາຊ້ອນ ຫຼືອັດຕະໂນມັດຂອງການລົງທະບຽນບັນຊີ ຫຼື ກິດຈະກໍາ, ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຕັດສິດໃນທັນທີ. ກົດລະບຽບນີ້ໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າວິທີການທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນສະເພາະຂອງການລົງທະບຽນ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ SEO ທີ່ຫຼອກລວງ ໂດຍສະເພາະ, ຄໍາສໍາຄັນເຊັ່ນ "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" ຫຼື "MEXC OTC" ຈະຖືກຕັດສິດຈາກກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ.
7.
ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ . MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະທົບທວນຄືນເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ດໍາເນີນການທີ່ຈໍາເປັນ, ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້, ໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການໃຊ້ແພລດຟອມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
8.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ MEXC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ໃຊ້ໃດໆ, ຜູ້ທີ່ກະທຳການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການລະເມີດໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມທັງການລົງທະບຽນຫຼາຍບັນຊີ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນໆ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ.
9.
MEXC ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກຍົກເລີກໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ. ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍການກວດສອບເປັນປະຈໍາສໍາລັບການອັບເດດຂໍ້ກໍານົດແລະ ລາຍລະອຽດເຫດການ.
10.
ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ MEXC ຫຼືນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນກວ່າ.