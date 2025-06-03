JPY ຊື້ຄຣິບໂຕ Carnival
ຂຶ້ນກະດານຈັດອັນດັບທຸກອາທິດເພື່ອລຸ້ນຮັບເງິນ 300 USDT—ຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບ 10 USDT ພິເສດ!
ຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນສາມາດແຂ່ງຂັນເພື່ອຮັບຮາງວັນເງິນຄືນປະຈໍາອາທິດໄດ້. ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບ 10 USDT airdrop ສໍາລັບການຊື້ຄຣິບໂຕຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ!
ກົດລະບຽບເຫດການ
1.
ກິດຈະກໍານີ້ແມ່ນເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນ KYC ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ
ໄດ້ທີ່ນີ້
.
2.
ເຫດການນີ້ແມ່ນເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊື້ຄຣິບໂຕໂດຍໃຊ້ JPY ຜ່ານບັດເຄຣດິດ/ເດບິດ ຫຼື ການໂອນທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ.
3.
ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຝາກເງິນກັບ MEXC. ເຮັດການຊື້ຄຣິບໂຕຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານຢ່າງຫນ້ອຍ 100 USDT ເພື່ອຮັບ 10 USDT. ລາງວັນແມ່ນຈໍາກັດພຽງແຕ່ 400 ຜູ້ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ, ໃນການມາຄັ້ງທໍາອິດ, ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການໃຜມາກ່ອນໄດ້ກ່ອນ.
4.
ໃນແຕ່ລະອາທິດ, ຜູ້ໃຊ້ຖືກຈັດອັນດັບໂດຍອີງໃສ່ການຊື້ຄຣິບໂຕທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາໃນ JPY ຜ່ານບັດເຄຣດິດ/ເດບິດ ຫຼື ການໂອນທະນາຄານ, ດ້ວຍຈໍານວນທີ່ປ່ຽນເປັນ USDT ທຽບເທົ່າ. ຜູ້ໃຊ້ 10 ອັນດັບທຳອິດຈະໄດ້ຮັບຮາງວັນເງິນຄືນຕໍ່ໄປນີ້: ອັນດັບທີ 1 ຈະໄດ້ຮັບ 300 USDT, ອັນດັບທີ 2-3 ຈະໄດ້ຮັບ 150 USDT ແຕ່ລະຄົນ, ແລະ ອັນດັບທີ 4-10 ຈະໄດ້ຮັບ 50 USDT ແຕ່ລະຄົນ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີປະລິມານການຊື້ເທົ່າທຽມກັນ, ການຈັດອັນດັບຈະອີງໃສ່ປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີການເຮັດທຸລະກໍາຫຼາຍອັນດັບສູງຂຶ້ນ.
5.
ການມີສິດຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຫຼັງຈາກເຫດການສິ້ນສຸດລົງ. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບລາງວັນ.
6.
MEXC ຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃດໆເຊັ່ນ: ສະຄຣິບ, ບັອດ, ການປະຕິບັດຊ້ໍາຊ້ອນ ຫຼືອັດຕະໂນມັດຂອງການລົງທະບຽນບັນຊີ ຫຼື ກິດຈະກໍາ, ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຕັດສິດໃນທັນທີ. ກົດລະບຽບນີ້ໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າວິທີການທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນສະເພາະຂອງການລົງທະບຽນ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ SEO ທີ່ຫຼອກລວງ ໂດຍສະເພາະ, ຄໍາສໍາຄັນເຊັ່ນ "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" ຫຼື "MEXC OTC" ຈະຖືກຕັດສິດຈາກກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ.
7.
ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 0. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະທົບທວນຄືນເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ດໍາເນີນການທີ່ຈໍາເປັນ, ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້, ໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການໃຊ້ແພລດຟອມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
8.
ລາງວັນຈະຖືກແຈກຢາຍພາຍໃນ 7 ວັນເຮັດວຽກຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດແຕ່ລະຮອບນັດໝາຍ ແລະ ຈະຖືກຈັດສັນໂດຍອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບສຸດທ້າຍ.
9.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ MEXC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ໃຊ້ໃດໆ, ຜູ້ທີ່ກະທຳການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການລະເມີດໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມທັງການລົງທະບຽນຫຼາຍບັນຊີ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນໆ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ.
10.
MEXC ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກຍົກເລີກໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ. ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍການກວດສອບເປັນປະຈໍາສໍາລັບການອັບເດດຂໍ້ກໍານົດແລະ ລາຍລະອຽດເຫດການ.
11.
ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ MEXC ຫຼືນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນກວ່າ.