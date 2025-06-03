ການຈ່າຍເງິນດ້ວຍບັດ Carnival
ເພີດເພີນໄປກັບ 50% ສ່ວນຫຼຸດຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍ: ແຂ່ງຂັນປະຈໍາອາທິດເພື່ອລຸ້ນຮັບເງິນ
300 USDT!
ການຊື້ແມ່ນຈໍາກັດຢູ່ໃນບັດເຄຣດິດເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ໃຊ້ 10 ອັນດັບສູງສຸດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຂອງລາງວັນລວມ.
ກົດລະບຽບເຫດການ
1.
ກິດຈະກໍານີ້ແມ່ນເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນ KYC ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ
.
2.
ການມີສິດຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຫຼັງຈາກເຫດການສິ້ນສຸດລົງ. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບລາງວັນ.
3.
ມີພຽງແຕ່ເງິນຝາກທີ່ໃຊ້ບັດທະນາຄານ ຫຼື ບັດເຄຣດິດເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ.
4.
MEXC ຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃດໆເຊັ່ນ: ສະຄຣິບ, ບັອດ, ການປະຕິບັດຊ້ໍາຊ້ອນ ຫຼືອັດຕະໂນມັດຂອງການລົງທະບຽນບັນຊີ ຫຼື ກິດຈະກໍາ, ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຕັດສິດໃນທັນທີ. ກົດລະບຽບນີ້ໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າວິທີການທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນສະເພາະຂອງການລົງທະບຽນ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ SEO ທີ່ຫຼອກລວງ ໂດຍສະເພາະ, ຄໍາສໍາຄັນເຊັ່ນ "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" ຫຼື "MEXC OTC" ຈະຖືກຕັດສິດຈາກກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ.
5.
ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ . MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະທົບທວນຄືນເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ດໍາເນີນການທີ່ຈໍາເປັນ, ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້, ໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການໃຊ້ແພລດຟອມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
6.
ລາງວັນຈະຖືກແຈກຢາຍພາຍໃນ 7 ວັນເຮັດວຽກຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດແຕ່ລະຮອບນັດໝາຍ ແລະ ຈະຖືກຈັດສັນໂດຍອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບສຸດທ້າຍ.
7.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ MEXC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ໃຊ້ໃດໆ, ຜູ້ທີ່ກະທຳການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການລະເມີດໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມທັງການລົງທະບຽນຫຼາຍບັນຊີ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນໆ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ.
8.
MEXC ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກຍົກເລີກໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ. ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍການກວດສອບເປັນປະຈໍາສໍາລັບການອັບເດດຂໍ້ກໍານົດແລະ ລາຍລະອຽດເຫດການ.
9.
ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ MEXC ຫຼືນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນກວ່າ.