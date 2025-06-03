ການຈ່າຍເງິນດ້ວຍບັດ Carnival
ເພີດເພີນໄປກັບ 50% ສ່ວນຫຼຸດຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍ: ແຂ່ງຂັນປະຈໍາອາທິດເພື່ອລຸ້ນຮັບເງິນ 300 USDT!
ການຊື້ແມ່ນຈໍາກັດຢູ່ໃນບັດເຄຣດິດເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ໃຊ້ 10 ອັນດັບສູງສຸດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຂອງລາງວັນລວມ.
ລາງວັນຂອງຂ້ອຍ(USDT)
ອັນດັບຂອງຂ້ອຍ
ຈຳນວນເງິນຝາກ (USDT)
ກວດເບິ່ງລາງວັນ

ກະດານຈັດອັນດັບເງິນຝາກສະສົມ

ອັນດັບ
UID
ຈຳນວນເງິນຝາກ (USDT)
ລາງວັນ
ກົດລະບຽບເຫດການ

  1. 1.ກິດຈະກໍານີ້ແມ່ນເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນ KYC ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານໄດ້ທີ່ນີ້.
  2. 2.ການມີສິດຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຫຼັງຈາກເຫດການສິ້ນສຸດລົງ. ຜູ້​ໃຊ້​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສໍາ​ລັບ​ລາງ​ວັນ​.
  3. 3.ມີພຽງແຕ່ເງິນຝາກທີ່ໃຊ້ບັດທະນາຄານ ຫຼື ບັດເຄຣດິດເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ.
  4. 4.MEXC ຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃດໆເຊັ່ນ: ສະຄຣິບ, ບັອດ, ການປະຕິບັດຊ້ໍາຊ້ອນ ຫຼືອັດຕະໂນມັດຂອງການລົງທະບຽນບັນຊີ ຫຼື ກິດຈະກໍາ, ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕັດ​ສິດ​ໃນ​ທັນ​ທີ​. ກົດລະບຽບນີ້ໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າວິທີການທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນສະເພາະຂອງການລົງທະບຽນ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ SEO ທີ່ຫຼອກລວງ ໂດຍສະເພາະ, ຄໍາສໍາຄັນເຊັ່ນ "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" ຫຼື "MEXC OTC" ຈະຖືກຕັດສິດຈາກກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ.
  5. 5.ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ . MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະທົບທວນຄືນເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ດໍາເນີນການທີ່ຈໍາເປັນ, ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້, ໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການໃຊ້ແພລດຟອມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
  6. 6.ລາງວັນຈະຖືກແຈກຢາຍພາຍໃນ 7 ວັນເຮັດວຽກຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດແຕ່ລະຮອບນັດໝາຍ ແລະ ຈະຖືກຈັດສັນໂດຍອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບສຸດທ້າຍ.
  7. 7.ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ MEXC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ໃຊ້ໃດໆ, ຜູ້ທີ່ກະທຳການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການລະເມີດໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມທັງການລົງທະບຽນຫຼາຍບັນຊີ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນໆ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ.
  8. 8.MEXC ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກຍົກເລີກໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ. ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍການກວດສອບເປັນປະຈໍາສໍາລັບການອັບເດດຂໍ້ກໍານົດແລະ ລາຍລະອຽດເຫດການ.
  9. 9.ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ MEXC ຫຼືນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນກວ່າ.