ວິທີການເຂົ້າຮ່ວມ
ຝາກເງິນຜ່ານວິທີສະເພາະ
ໄດ້ຮັບສະຖານະ Futures ມູນຄ່າທຽບເທົ່າເມື່ອເງິນຝາກສໍາເລັດ
ບັດເຄຣດິດ/ເດບິດ
ເງິນຝາກ Fiat
ໂອນຜ່ານທະນາຄານ
ຂໂບນັດ Futures & ເປີດສະຖານະ
ຫຼັງຈາກການຈ່າຍເງິນສໍາເລັດ, ຂໍໂບນັດ Futures ຂອງທ່ານ ແລະ ເປີດສະຖານະ. ທ່ານສາມາດເລືອກຄູ່ການຊື້ຂາຍ ແລະ ທິດທາງ.
ກົດລະບຽບກິດຈະກຳ
ກົດລະບຽບການແຈກຢາຍລາງວັນ
• ມີພຽງແຕ່ເງິນຝາກ fiat ທີ່ເຮັດຜ່ານບັດເຄຣດິດ/ເດບິດ, ການໂອນທະນາຄານ ຫຼືເງິນຝາກ fiat ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດ. ບໍ່ຮອງຮັບການຈ່າຍເງິນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ການໂອນເງິນພາຍໃນ.
• ລາງວັນຈະຖືກປ່ຽນເປັນ USDT ໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າທຽບເທົ່າ USDT ໃນເວລາຄຳສັ່ງສໍາເລັດ (ບໍ່ແມ່ນໃນເວລາໃນການດຳເນີນການ).
• ການມອບຂອງລາງວັນຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ:
• ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ, ຈໍານວນຄໍາສັ່ງຂັ້ນຕໍ່າຈະຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 100 USDT.
• ຈໍານວນຄໍາສັ່ງ Futures ຕໍ່າສຸດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ບັນລຸເພື່ອຂໍລາງວັນ. ການເຄມຈະບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຖ້າຂໍ້ກຳນົດນີ້ບໍ່ຖືກປະຕິບັດ.
•ເມື່ອໄດ້ຮັບການອ້າງສິດ, ຜູ້ໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບໂບນັດເທົ່າກັບ 2% ຂອງເງິນຝາກ (ສູງສຸດ 500 USDT), ເຊິ່ງຈະເປີດຕໍາແຫນ່ງອັດຕະໂນມັດໃນໂຫມດການໃຊ້ມາຈິ້ນແຍກກັນໃນລາຄາຕະຫຼາດໃນຫນຶ່ງໃນຫົກຄູ່ USDT-M Futures.
•ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຕໍາແຫນ່ງເປີດ ຫຼື ຄໍາສັ່ງທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນຄູ່ດຽວກັນບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໄດ້. ກວດເບິ່ງກະເປົາເງິນ Futures ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະອ້າງສິດ.
ກົດລະບຽບການນໍາໃຊ້ຕໍາແໜ່ງ Futures Airdrop
1.ອ້າງເອົາຕໍາແຫນ່ງການຊື້ຂາຍ Futures Airdrop ຂອງທ່ານໃນຫນ້າເຫດການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄປຫາຫນ້າການຊື້ຂາຍ Futures ເພື່ອເບິ່ງມັນທັນທີ.
2.ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມຂອບໃສ່ຕໍາແຫນ່ງ airdrop ເພື່ອເພີ່ມຜົນກໍາໄລທີ່ມີທ່າແຮງ, ກໍານົດຄໍາສັ່ງ TP/SL, ຫຼື ຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃກ້ຊິດ. ຫຼັງຈາກປິດ, ຖ້າຕໍາແຫນ່ງ Airdrop ຂອງທ່ານສ້າງກໍາໄລ, PNL ຜົນໄດ້ຮັບຈະຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີ Futures ຂອງຜູ້ໃຊ້, ໃນຂະນະທີ່ຂອບທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກ Airdrop ຈະຖືກຖອນຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າຕໍາແໜ່ງ Airdrop ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ (ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມຂອບ), ການສູນເສຍສູງສຸດຈະຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ Airdrop ຕົວຂອງມັນເອງ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນທາງການ.
/lo-LA/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
ກົດລະບຽບການຢັ້ງຢືນ
1. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຝາກເງິນໂດຍໃຊ້ວິທີການຊໍາລະຂອງຕົນເອງ. ສໍາລັບເງິນຝາກຜ່ານການໂອນທະນາຄານ, ກະລຸນາກວດສອບວ່າລະຫັດອ້າງອີງຖືກໃສ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
2. MEXC ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນ. ການໃຊ້ການຈັດການທາງດ້ານເຕັກນິກໃດໆ-ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ສະຄຣິບອີເລັກໂທຣນິກ, ບັອດ, ການດໍາເນີນງານຊໍ້າໆ ຫຼື ການລົງທະບຽນບັນຊີອັດຕະໂນມັດ-ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຖືກຕັດສິດໃນທັນທີ. ນະໂຍບາຍນີ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຖິງແມ່ນວ່າວິທີການດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນສະເພາະຂອງການລົງທະບຽນ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ພົບວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ SEO ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄໍາທີ່ກຳນົດເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official" ຫຼື "MEXC OTC," ຍັງຈະຖືກຕັດສິດຈາກກິດຈະກຳ.
3. MEXC ສະຫງວນສິດໃນການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍຂອງກິດຈະກຳນີ້ ແລະ ດຳເນີນການທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ການລະເມີດແພລດຟອມ.
4. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຂອງ MEXC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. MEXC ສະຫງວນສິດທີ່ຈະຕັດສິດຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງ ຫຼື ລ່ວງລະເມີດໃນລະຫວ່າງກິດຈະກຳ, ລວມທັງການລົງທະບຽນຫຼາຍບັນຊີ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ.
5. MEXC ສະຫງວນສິດການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍສຳລັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກປັບປຸງ ຫຼື ກິດຈະກຳອາດຈະຖືກຍົກເລີກໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ. ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ອັບເດດຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂກິດຈະກຳຫຼ້າສຸດ.
6. ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ MEXC. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃດໆ, ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສໍາຄັນ.