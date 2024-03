MEXC 블로그 에서 WNCG 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Nine Chronicles는 커뮤니티에서 제공하는 사용자 생성 NFT 및 서버리스 인프라를 갖춘 세계 최초의 완전히 분산된 오픈 소스 MMORPG입니다. Nine Chronicle Gold(NCG)는 Nine Chronicle의 게임 내 토큰으로 결제, 스테이킹 및 거버넌스에 사용됩니다. NCG는 게임을 통해 얻을 수 있습니다. 이더리움 브리지를 통해 Nine Chronicle Gold는 이제 ERC-20 호환 형식인 Wrapped NCG(WNCG)로 제공됩니다.