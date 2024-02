MEXC 블로그 에서 Vexanium 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.