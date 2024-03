MEXC 블로그 에서 록키 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation.