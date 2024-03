MEXC 블로그 에서 PORTUMA 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Portuma Token ($POR) is a BEP20 token issued on the Binance Smart Chain with a fixed supply of 10 Billion tokens in total. POR's bravest goal to offer an in-game and metaverse advertising tool to all mobile and desktop game developers and companies and users of the world.