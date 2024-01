NEAR 프로토콜, Near 코인 | NEAR 디지털 자산 정보 | MEXC 거래소

NEAR 프로토콜, Near 코인 프로젝트 요약 정보



MEXC 블로그 에서 NEAR 프로토콜, Near 코인 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다. NEARProtocol은 DApp이 모바일 장치에서 충분히 빠르게 실행될 수 있도록 보장하는 확장성이 뛰어난 기본 프로토콜입니다. NEARProtocol은 개발자가 모바일 블록체인 DApp을 구축하고 사용자의 로컬 머신에서 실행할 수 있도록 하는 동시에 개발자에게 DApp에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 상태 슬라이싱을 통해 블록체인과 네트워크의 노드 수를 선형적으로 확장할 수 있으며 목표는 100만 모바일 노드를 기준으로 100kTPS입니다. NEAR는 네트워크에 부족한 컴퓨팅 및 스토리지 리소스를 제공하는 유효성 검사기 비용을 지불하는 데 사용됩니다.

MEXC에 상장된 NEAR 토큰

