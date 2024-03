No Code X | NCX 디지털 자산 정보 | MEXC 거래소

MEXC 블로그 에서 No Code X 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

No Code X는 머신러닝과 인공지능 기술을 사용하여 B2B(기업 간 거래) 및 B2C(기업과 소비자 간 거래) 최종 사용자 모두에게 데이터를 제공합니다. 이 혁신적인 접근 방식은 사용 패널을 완전히 독특하게 만듭니다. 또한 No Code X는 시각적 분석 및 데이터 분석 빌딩 블록과 인공 지능을 결합하여 이전에는 발견하지 못했던 시각적 정보를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 No Code X는 독보적이고 차별화된 인프라 솔루션을 제공합니다.