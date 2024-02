MEXC 블로그 에서 MFET 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

MFET is a company that develops scalable projects to measure and reduce carbon footprint. The company has developed several projects that measure and reduce carbon footprint in the air, soil, and water. These measurements are stored on low-carbon blockchains for use in scientific studies, providing secure and scalable access to the data.