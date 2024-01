MEXC 블로그 에서 LIKE 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Only1 is the first NFT-powered social media built on Solana. Users on the platform can stake $LIKE tokens on individual creators with APY that adjusts according to the creator’s engagement with the fan base. The owner of the Genesis NFT, and the creator will both receive a small split of the staking pools’ reward!