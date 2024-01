MEXC 블로그 에서 HEGIC 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.