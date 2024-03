MEXC 블로그 에서 DEPC 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

DePINC is a P2P digital cryptocurrency that utilizes the Proof of Capacity consensus protocol, based on the use of Burst's proof-of-space and Chia's proof-of-spacetime mechanisms, derived from Bitcoin. It aims to provide a green, efficient, and secure blockchain network.