Merging blockchain technology and P2P (peer-to-peer) distributed service, CVN is the next generation content distribution platform, creating a highly autonomous community, optimizing on traditional content distribution, transfer, filter and review processes, a platform where good content can be immediately and widely shared while spam is held at bay.