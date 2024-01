MEXC 블로그 에서 Cortex 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.