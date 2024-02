MEXC 블로그 에서 Anchored Coins EUR 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Anchored Coins EUR (AEUR) is a 1:1 EUR-backed stablecoin issued by Anchored Coins, a member of a Swiss self regulatory organization. AEUR is available on Ethereum and BNB Chain with planned support for an increasing number of blockchains.