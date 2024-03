MEXC 블로그 에서 1ON8 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

1On8 is the first DeFi Gamified Accelerator on Bitcoin. Stake to Alpha. Stake to Play and Earn. 1On8 is bringing native BTC L1 DeFi to the masses through a new Stake-to-Alpha scheme. It’s a decentralized staking mechanism with verifiable TVL-increase strategies.