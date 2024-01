MEXC 블로그 에서 1MIL 기록, 시스템 기능 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

1MlnNFTs.com is a smart contract based web3 platform on Ethereum blockchain with 1000x1000 pixels grid. Each pixel is an ERC-721 NFT token with its location. Users will have an opportunity to buy, sell, rent, and paint them to create any picture with any link inside.