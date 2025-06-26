규칙 설명

이벤트에서 더 많은 MX 토큰을 커밋하고 더 많은 유효한 초대자를 성공적으로 초대할수록 커밋 계수가 높아지고 공유받는 보상도 커집니다.

예시: 이벤트에 A와 B라는 두 명의 참가자가 있다고 가정해 보겠습니다.

A는 유효한 초대자가 없이 2,999 MX을 커밋하므로 커밋 계수는 1입니다.

B는 3,000 MX을 커밋하고 2명의 유효 초대자가 있으므로 커밋 계수는 1.55입니다.

A의 보상 계산:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B의 보상 계산:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)