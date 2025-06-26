1. MX 투자 기준
스냅샷 세부 정보
2025-10-06 11:02까지
이미 유효한 내 총 수량
0 MX
내 예상 커밋 계수--
2. MX 투자 세부 정보
- 내 실제 보상내 실제 보상-- USDT
- 내 예상 보상내 예상 보상-- USDT
- 내 커밋 수량내 커밋 수량-- MX
- 나의 유효한 커밋나의 유효한 커밋-- MX
이벤트가 종료되었습니다.
정산이 완료되었습니다. 이벤트에 성공적으로 참여하셨다면 보상 내역 페이지에서 보상 내역을 확인하고 현물 계정으로 이동하여 에어드랍 토큰을 받았는지 확인하시기 바랍니다!
- 거래 1R0R/USDT
MX 티어 메커니즘
|이벤트 레벨
|레벨 업그레이드 조건
|커밋 계수
|V1
|25 ≤ MX 보유하기 ≤ 500,000
|1
|V2
|유효한 사용자 1명 초대하기
|1.5
|V3
|유효 초대자 2명 초대하기
|1.55
|V4
|유효 초대자 3명 초대하기
|1.6
|V5
|유효 초대자 4명 초대하기
|1.65
|V6
|유효 초대자 5명 초대하기
|1.7
|V7
|유효 초대자 6명 초대하기
|1.75
규칙 설명
이벤트에서 더 많은 MX 토큰을 커밋하고 더 많은 유효한 초대자를 성공적으로 초대할수록 커밋 계수가 높아지고 공유받는 보상도 커집니다.
예시: 이벤트에 A와 B라는 두 명의 참가자가 있다고 가정해 보겠습니다.
A는 유효한 초대자가 없이 2,999 MX을 커밋하므로 커밋 계수는 1입니다.
B는 3,000 MX을 커밋하고 2명의 유효 초대자가 있으므로 커밋 계수는 1.55입니다.
A의 보상 계산:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B의 보상 계산:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
R0AR TOKEN (1R0R)
프로젝트 정보
R0AR는 R0ARverse 전반에 동력을 공급하는 유틸리티 토큰으로, R0AR 탈중앙화 금융 생태계 내 다양한 기회를 여는 열쇠입니다. R0AR는 ERC-20 기반 토큰으로, DeFi 생태계 내에서 여러 기능을 수행합니다. 거버넌스 토큰으로서 플랫폼의 미래를 결정하는 데 발언권을 제공하며, R0AR 플랫폼과 포털, 스테이킹 보상, 이자 농사 등 다양한 독점 기능에 대한 접근 권한을 부여합니다. 플랫폼에서 스테이킹, 이자 농사, 거래를 하거나, 탈중앙화 자율조직에 참여해 의견을 내고, NFT 마켓플레이스를 둘러보는 모든 순간에 R0AR는 그 중심에 있습니다.
프로젝트 세부 정보
총 토큰 수
10,000,000,000 1R0R
토큰 유형
ERC-20
총 에어드랍
50,000 USDT
투표 수
25 MX - 500,000 MX
이벤트 규칙
1. 사용자가 이벤트 참여 기준을 충족하면 MX을 커밋하여 무료 에어드랍을 받을 수 있습니다.
2. 사용자는 Kickstarter 이벤트에 참여하기 전에 선물 거래를 한 번 이상 완료해야 합니다(거래 페어 또는 금액 제한 없음).
3. 시스템은 유효한 초대 사용자 수(30일간 유효)의 스냅샷을 찍고 다음 날 레벨을 업데이트합니다. 사용자는 이벤트 페이지에서 계정 레벨 계수를 확인할 수 있습니다.
커밋 메커니즘
사용자는 최대 커밋 가능 수량에 따라 커밋할 수 있습니다. 성공적인 커밋은 보상 계산에만 사용되며 MX(은/는) 동결되지 않습니다.
에어드랍 보상
에어드랍 보상 = 사용자의 현재 유효한 커밋 수량 / 모든 사용자의 유효한 커밋 수량 * 총 상금 풀. 보상은 이벤트 종료 후 사용자의 현물 계정으로 에어드랍됩니다.
위험 알림
1. 특정 프로젝트에는 기술, 운영 및 기타 측면에서 결함이 있을 수 있습니다. 프로젝트를 완전히 이해한 후 신중하게 참여해 주시기 바랍니다.
2. 투표한 프로젝트의 가격은 시장 상황이나 기타 유사한 이유로 인해 크게 변동될 수 있습니다.
3. 프로젝트의 기본 기술 또는 MEXC 플랫폼과 관련된 이유로 프로젝트 참여의 전부 또는 일부를 출금하지 못할 수도 있습니다.
4. 단일 사용자가 여러 계정에 투자한 누적 금액이 100,000 MX를 초과하는 경우, 관련 계정이 플랫폼의 리스크 관리 메커니즘을 트리거할 수 있습니다. 주의하여 진행하시기 바랍니다.
