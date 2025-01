zkInfra(ZKIN)이란?

Welcome to zkInfra, a groundbreaking project designed to address the twin challenges of privacy and efficiency in the rapidly evolving blockchain landscape. At the core of our mission is the integration of cutting-edge technologies—Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Account Abstraction (AA), and decentralized computing—to create a robust ecosystem that not only enhances the privacy and security of blockchain transactions but also simplifies user interactions and expands the capabilities of decentralized applications (dApps).

zkInfra (ZKIN) 리소스 백서 공식 웹사이트