Zazu(ZAZU)이란?

Staring cat meme but Wait I'm goated. The Zazu Cat Meme Project is a fun and creative initiative that combines humor, art, and blockchain technology. The project features the confident and sassy Zazu cat from Disney's The Lion King and allows users to create, share, and vote on memes. With a focus on community engagement and creativity, the project aims to bring people together and provide a lighthearted entertainment experience. At the heart of the project is the ZAZU coin, which is used to create and share memes, vote on popular memes, and participate in community activities. Users can earn rewards and badges for creating and sharing popular memes, and climb the ranks to become the ultimate Zazu cat meme master.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Zazu (ZAZU) 리소스 공식 웹사이트