XSilo (XSILO) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0.02361518 $ 0.02361518 $ 0.02361518 24시간 최저가 $ 0.02489779 $ 0.02489779 $ 0.02489779 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 0.02361518$ 0.02361518 $ 0.02361518 24시간 최고가 $ 0.02489779$ 0.02489779 $ 0.02489779 역대 최고 $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 최저가 $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 가격 변동 (1H) +0.22% 가격 변동 (1일) -3.79% 가격 변동 (7D) -3.79% 가격 변동 (7D) -3.79%

XSilo (XSILO) 실시간 가격은 $0.02395335입니다. 지난 24시간 동안 XSILO은(는) 최저 $ 0.02361518 - 최고 $ 0.02489779 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. XSILO의 역대 최고가는 $ 0.067242, 역대 최저가는 $ 0.02228417입니다.

단기 성과 측면에서 XSILO 지난 1시간 동안 +0.22%, 24시간 동안 -3.79%, 지난 7일 동안 -3.79% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

XSilo (XSILO) 시장 정보

시가총액 $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M 유통량 204.74M 204.74M 204.74M 총 공급량 204,736,284.1847337 204,736,284.1847337 204,736,284.1847337

XSilo의 현재 시가총액은 $ 4.90M이며, 24시간 거래량은 --입니다. XSILO의 유통량은 204.74M이며, 총 공급량은 204736284.1847337입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 4.90M입니다.