XDAO(XDAO)이란?

What is XDAO? XDAO was created with the idea to make DAOs the place for crypto mass adoption by providing the tools for groups to control mutual treasury, build communities and invest in DeFi. In short, XDAO is a fully customizable DAO builder for treasury management, multisig wallet and the platform for investment. DAOs on XDAO can be any-sized companies. What problem does XDAO solve? XDAO solves the problem of mutual budget management. In XDAO a group of people can easily create a Decentralized Autonomous Organization, deposit crypto assets, manage them by voting, sell DAO shares and directly interact with DeFi protocols. Who can use XDAO? - Venture Capital Funds; - Funds and foundations; - Startups; - DeFi projects; - Freelance groups; - NFT owners; - GameFi Guilds. What can be implemented with XDAO? - Full or partial management of the DeFi project treasury; - Salary treasury/marketing treasury for any blockchain organization; - Grant program/bug bounty treasury; - Investing in DeFi with total assets; - Investing in NFT and GameFi; - Charity; - Joint participation in any Allocations, IDO, Launchpad; - Family treasury management and many other use cases.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

XDAO (XDAO) 리소스 공식 웹사이트