X Trade AI (XTRADE) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0 $ 0 $ 0 24시간 최저가 $ 0 $ 0 $ 0 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 0$ 0 $ 0 24시간 최고가 $ 0$ 0 $ 0 역대 최고 $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 최저가 $ 0$ 0 $ 0 가격 변동 (1H) -- 가격 변동 (1일) -0.72% 가격 변동 (7D) +12.78% 가격 변동 (7D) +12.78%

X Trade AI (XTRADE) 실시간 가격은 --입니다. 지난 24시간 동안 XTRADE은(는) 최저 $ 0 - 최고 $ 0 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. XTRADE의 역대 최고가는 $ 0.00893922, 역대 최저가는 $ 0입니다.

단기 성과 측면에서 XTRADE 지난 1시간 동안 --, 24시간 동안 -0.72%, 지난 7일 동안 +12.78% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

X Trade AI (XTRADE) 시장 정보

시가총액 $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K 유통량 999.72M 999.72M 999.72M 총 공급량 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

X Trade AI의 현재 시가총액은 $ 10.27K이며, 24시간 거래량은 --입니다. XTRADE의 유통량은 999.72M이며, 총 공급량은 999720234.282023입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 10.27K입니다.