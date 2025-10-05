Wrapped HLP (WHLP) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24시간 최저가 $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 24시간 최고가 $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 역대 최고 $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 최저가 $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 가격 변동 (1H) -0.08% 가격 변동 (1일) +0.06% 가격 변동 (7D) +0.23% 가격 변동 (7D) +0.23%

Wrapped HLP (WHLP) 실시간 가격은 $1.022입니다. 지난 24시간 동안 WHLP은(는) 최저 $ 1.018 - 최고 $ 1.028 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. WHLP의 역대 최고가는 $ 1.048, 역대 최저가는 $ 0.915753입니다.

단기 성과 측면에서 WHLP 지난 1시간 동안 -0.08%, 24시간 동안 +0.06%, 지난 7일 동안 +0.23% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Wrapped HLP (WHLP) 시장 정보

시가총액 $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M 유통량 6.91M 6.91M 6.91M 총 공급량 6,912,236.887182 6,912,236.887182 6,912,236.887182

Wrapped HLP의 현재 시가총액은 $ 7.06M이며, 24시간 거래량은 --입니다. WHLP의 유통량은 6.91M이며, 총 공급량은 6912236.887182입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 7.06M입니다.