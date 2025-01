Volaris Games(VOLS)이란?

Volaris Games is the pioneering interchain gaming infrastructure, empowering developers and enhancing player experiences through seamless interchain integration and innovative gameplay mechanics across diverse ecosystems. Volaris Games transforms Web3 gaming with Chain Dimension, its interchain gaming infrastructure that eliminates fragmentation by seamlessly creating, converting, and bridging game tokens across chains. Developers gain tools to expand user bases and accelerate development, while gamers enjoy a unified, seamless cross-chain experience. Volaris unlocks the full potential of Web3 gaming, fostering mass adoption and connecting fragmented communities. $VOLS is the utility token of Volaris Games, powering interchain functions, governance, and rewards. It enables seamless token bridging, platform transactions, and incentivizes developers through grants. Players earn $VOLS for achievements, events, and testing, driving engagement and retention.

Volaris Games (VOLS) 리소스 백서 공식 웹사이트