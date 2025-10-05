The Meerkat Meme (MEERKAT) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0 $ 0 $ 0 24시간 최저가 $ 0 $ 0 $ 0 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 0$ 0 $ 0 24시간 최고가 $ 0$ 0 $ 0 역대 최고 $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 최저가 $ 0$ 0 $ 0 가격 변동 (1H) -0.48% 가격 변동 (1일) -3.37% 가격 변동 (7D) +27.92% 가격 변동 (7D) +27.92%

The Meerkat Meme (MEERKAT) 실시간 가격은 --입니다. 지난 24시간 동안 MEERKAT은(는) 최저 $ 0 - 최고 $ 0 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. MEERKAT의 역대 최고가는 $ 0.00208666, 역대 최저가는 $ 0입니다.

단기 성과 측면에서 MEERKAT 지난 1시간 동안 -0.48%, 24시간 동안 -3.37%, 지난 7일 동안 +27.92% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

The Meerkat Meme (MEERKAT) 시장 정보

시가총액 $ 34.53K$ 34.53K $ 34.53K 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 34.53K$ 34.53K $ 34.53K 유통량 999.48M 999.48M 999.48M 총 공급량 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

The Meerkat Meme의 현재 시가총액은 $ 34.53K이며, 24시간 거래량은 --입니다. MEERKAT의 유통량은 999.48M이며, 총 공급량은 999482631.15692입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 34.53K입니다.