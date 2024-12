TaxSolutions AI(TSAI)이란?

TaxSolutions.AI is an AI-powered platform designed to simplify DeFi tax reporting. It automates tax calculations by analyzing multi-chain assets and transactions, providing users with instant, accurate tax reports. The platform supports seamless wallet integration, real-time insights, and advanced features like AI-driven tax minimization for premium users. Users can access additional features by upgrading to premium tiers through $TSAI tokens, enabling enhanced reporting, priority support, and exclusive benefits. The project aims to make DeFi tax compliance effortless and accessible for individuals and accountants alike.

TaxSolutions AI (TSAI) 리소스 공식 웹사이트