Tardi(TARDI)이란?

TARDI is a MEME project launched on the SUI blockchain. The character and theme speaks to the resilience needed to remain firm during all types of adversities. Like the Tardigrade organism, its indestructible. With the use of world class animation and story-telling, we hope to capture the attention of those looking for a new adventure outside of the realms of Solana and other L1's. Our team includes high profile trailblazers in the SUI space, YouTube personalities, art direction teams and more. The team sits at around 18 people, all of whom are veterans in the space. Our vision is to drive $TARDI to Blue Chip status within the first 6 months.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Tardi (TARDI) 리소스 공식 웹사이트