Sunny on Tron(SUNNY)이란?

The Meowing Sensation of TRON! Presenting $SUNNY the Cat, the meme token ready to take TRON by storm! About $SUNNY the Cat $SUNNY the Cat is the purr-fect meme token on TRON, inspired by Justin Sun and powered by a community that loves fun. Led by Atoz and his team, $SUNNY is more than a token—it’s a meowment! Join the craze, hold $SUNNY, and let’s meow our way to the top together! What are the future plans for $SUNNY the Cat? $SUNNY will continue to grow its community, expand its presence in the TRON network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SUNNY holders.

Sunny on Tron (SUNNY) 리소스 공식 웹사이트