SRCGAME(SGM)이란?

We are web3 gaming platform that builds legacy games, offers digital rights management via NFT standard, multiplayer gameplay and e-sport events. SRCGAME mainly focuses on establishing a community-driven environment with a creative thinking approach. SRCGAME is also a global web3 gaming ecosystem that aims to give people all around the world the chance to earn a sizable income through play-to-earn games, win awards in e-sport tournaments. Gamers will have access to a wide variety of assets to play with, as long as they have a Src20 wallet integration and ready to go, while developers will be able to earn by presenting their games on our ecosystem.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

SRCGAME (SGM) 리소스 백서 공식 웹사이트