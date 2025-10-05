Skillful AI (SKAI) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0.00179743 $ 0.00179743 $ 0.00179743 24시간 최저가 $ 0.00183244 $ 0.00183244 $ 0.00183244 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 0.00179743$ 0.00179743 $ 0.00179743 24시간 최고가 $ 0.00183244$ 0.00183244 $ 0.00183244 역대 최고 $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 최저가 $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 가격 변동 (1H) +0.00% 가격 변동 (1일) -0.18% 가격 변동 (7D) -6.56% 가격 변동 (7D) -6.56%

Skillful AI (SKAI) 실시간 가격은 $0.00181763입니다. 지난 24시간 동안 SKAI은(는) 최저 $ 0.00179743 - 최고 $ 0.00183244 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. SKAI의 역대 최고가는 $ 0.252674, 역대 최저가는 $ 0.00113594입니다.

단기 성과 측면에서 SKAI 지난 1시간 동안 +0.00%, 24시간 동안 -0.18%, 지난 7일 동안 -6.56% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Skillful AI (SKAI) 시장 정보

시가총액 $ 206.17K$ 206.17K $ 206.17K 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 유통량 113.37M 113.37M 113.37M 총 공급량 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Skillful AI의 현재 시가총액은 $ 206.17K이며, 24시간 거래량은 --입니다. SKAI의 유통량은 113.37M이며, 총 공급량은 1000000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 1.82M입니다.