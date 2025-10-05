Silent Pass (SP) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0.00006632 $ 0.00006632 $ 0.00006632 24시간 최저가 $ 0.00006903 $ 0.00006903 $ 0.00006903 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 0.00006632$ 0.00006632 $ 0.00006632 24시간 최고가 $ 0.00006903$ 0.00006903 $ 0.00006903 역대 최고 $ 0.00013783$ 0.00013783 $ 0.00013783 최저가 $ 0.00005782$ 0.00005782 $ 0.00005782 가격 변동 (1H) -0.26% 가격 변동 (1일) -1.98% 가격 변동 (7D) -3.42% 가격 변동 (7D) -3.42%

Silent Pass (SP) 실시간 가격은 $0.00006731입니다. 지난 24시간 동안 SP은(는) 최저 $ 0.00006632 - 최고 $ 0.00006903 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. SP의 역대 최고가는 $ 0.00013783, 역대 최저가는 $ 0.00005782입니다.

단기 성과 측면에서 SP 지난 1시간 동안 -0.26%, 24시간 동안 -1.98%, 지난 7일 동안 -3.42% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Silent Pass (SP) 시장 정보

시가총액 $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 67.31K$ 67.31K $ 67.31K 유통량 899.81M 899.81M 899.81M 총 공급량 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Silent Pass의 현재 시가총액은 $ 60.57K이며, 24시간 거래량은 --입니다. SP의 유통량은 899.81M이며, 총 공급량은 1000000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 67.31K입니다.